A început înscrierea românilor din străinătate care vor să voteze prin corespondență la alegerile din acest an A inceput inscrierea pentru romanii din strainatate, care intenționeaza sa voteze prin corespondența sau la o secție mai aproape de domiciliu la alegerile care au loc anul acesta, a anunțat Autoritatea Electorala Permanenta. Inscrierea pe portal Pentru inscriere, pe portalul www.votstrainatate.ro trebuie completat un formular online, in care se mentioneaza numele si prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu sau de resedinta, adresa de e-mail, precum si optiunea de transmitere in tara sau la reprezentanta diplomatica a votului exprimat. Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) mai precizeaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

