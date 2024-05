Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA. Joe Biden, condamna solemn antisemitismul, marti, la Capitoliu, in contextul in care Casa Alba denunta incidentele produse la manifestatiile propalestiniene din unele campusuri universitare americane, relateaza France-Presse, potrivit news.ro.Acest discurs are loc in cadrul ceremoniei…

- Aripa armata a Jihadului Islamic palestinian a informat luni seara ca a tras cu rachete din Fasia Gaza in directia Israelului, pe fondul unor intense bombardamente israeliene asupra orasului Rafah si al aprobarii de catre Hamas a unui proiect de armistitiu, transmite AFP, conform Agerpres.

- Trei soldati israelieni au fost ucisi si 12 raniti duminica de rachete lansate de aripa armata a Hamas in jurul Kerem Shalom, principalul punct de trecere a frontierei pentru ajutorul umanitar din Israel spre Fasia Gaza. Printre raniti, „trei soldati sunt in stare grava”, a precizat armata, potrivit…

- UNESCO a acordat joi premiul mondial pentru libertatea presei tuturor jurnalistilor palestinieni care acopera razboiul din Fașia Gaza, unde Israelul se lupta cu Hamas de mai bine de sase luni, relateaza France 24.„In aceste vremuri intunecate și pline de deznadejde, dorim sa transmitem un mesaj puternic…

- Iranul a lansat un atac masiv cu peste 200 de drone și rachete impotriva Israelului in noaptea de sambata spre duminica, scrie The Washington Post. Acesta a fost primul asalt militar la scara larga al Teheranului impotriva Israelului. Valul de rachete și drone a fost un raspuns la atacul forțelor israeliene…

- Ankara a interzis exporturile catre Israel in cazul a 54 de produse, printre care multe materiale de constructie din otel, fier si aluminiu, precum si combustibil pentru aviatie. Acest anunt a intervenit dupa ce Ankara a anuntat luni ca Israelul a blocat o cerere turca de a parasuta ajutoare umanitare…

- Ministrul israelian Benny Gantz, membru al cabinetului de razboi si principal adversar al premierului Benjamin Netanyahu, a chemat miercuri seara la organizarea de alegeri legislative anticipate in septembrie, noteaza AFP. „Vom face apel in curand” la alegatori si „pentru aceasta trebuie sa stabilim…

- Generalul Charles Q. Brown, presedintele Statului-Major Intrunit al SUA, a afirmat joi ca Israelul nu a primit tot armamentul american pe care l-a cerut, unul din motive fiind ca administratia condusa de presedintele Joe Biden nu este dispusa sa il furnizeze integral, transmite Reuters, arata Agerpres.…