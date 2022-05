Școala de Arte Timișoara, care-și desfașoara activitatea sub patronajul Centrului de Cultura și Arta al Județului Timiș, are nu mai puțin de 18 specializari artistice, iar cei peste 100 de tineri care incheie acum un an de cursuri vor susține in vechea cladire a franciscanilor de pe strada E. Ungureanu mai multe spectacole folclorice, de […] Articolul Tinerii artiști de la Școala de Arte din Timișoara, expoziții și spectacole cu intrarea gratuita la absolvire a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .