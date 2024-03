Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 23 februarie 2024, publicul prezent in sala de expoziții a Centrului de Cultura „George Apostu” a pașit in universul ceramic al artistei Anca Mihaila, la deschiderea expoziției intitulate „Dialog ceramic”. O expoziție impresionanta și surprinzatoare prin varietatea lucrarilor, intr-o armonioasa…

- Parteneriatul dintre Centrul de Cultura „George Apostu” și Colegiul Național de Arta „George Apostu” a creat o platforma ideala pentru promovarea tinerelor talente in domeniul artistic. Expoziția „SCRIPTUM”, organizata la Muzeul de Arta Contemporana a Centrului de Cultura „George Apostu”, in data de…

- Cei doi tineri care au murit, ieri, in mașina lovita de tren la Dofteana, se casatorisera in urma cu cateva luni și munceau in Anglia pentru a-și face un viitor. Potrivit informațiilor disponibile, Ana, in varsta de 26 de ani, era la volanul autoturismului in momentul impactului tragic. Ei se intorsesera…

- „Dintr-un popor nu ramane nimic, decat cultura” – Mircea Eliade Sub deviza „Sa redescoperim naționalul din cultura naționala!”, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” in parteneriat cu Direcția Județeana Bacau a Arhivelor Naționale ale Romaniei și Colegiul Național de Arta „George Apostu” organizeaza luni,…

- Pe 20 decembrie, pentru a oferi acestui final de an o pata de culoare și de optimism, in cadrul evenimentului „Apostu ’89”, la Centrul de Cultura „George Apostu” Bacau, a putut fi admirata expoziția „Reflexii și introspecții”, realizata special pentru aceasta ocazie de un artist plastic roman de excepție,…

- Ca in fiecare an, in preajma sarbatorilor de iarna, artistii plastici bacauani se intilnesc la Galeriile FRUNZETTI cu publicul amator de arta, cu prietenii, cu tineri care bat la portile consacrarii, elevi ai Colegiului de Arta, cu ocazia celei mai reprezentative expozitii de peste an: pictura, sculptura,…