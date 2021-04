Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 14 aprilie, a fost data limita pana la care brașovenii au putut transmite propuneri de completare sau modificare a proiectului de buget. In perioada celor 15 zile de dezbatere publica, 78 de brașoveni au trimis peste 100 de propuneri pentru a fi incluse in proiect. Daca unele sunt deja incluse…

- Brașovenii s-au intalnit, on-line, cu conducerea Primariei pentru a dezbate proiectul de buget pe anul 2021. Primarul și cei doi viceprimari, impreuna cu aparatul executiv, au trebuit sa raspunda la intrebarile brașovenilor și au aflat care sunt propunerile acestora. In urma propunerilor venite…

- Marți, 14 aprilie, primarul Allen Coliban, impreuna cu viceprimarii Flavia Boghiu și Sebastian Rusu, s-a intalnit, on-line, cu brașovenii, pentru a dezbate proiectul de buget, pentru a le raspunde la intrebari și pentru a primi, pe langa propunerile transmise in scris, alte propuneri de completare sau…

- Federația Sanitas protesteaza, marți dimineața, in fața Parlamentului Romaniei, solicitand senatorilor și deputaților sa modifice proiectul de buget pentru anul 2021 astfel incat atat beneficiarii...

- Senatorul PSD Radu Oprea a declarat joi ca, dupa doua luni de guvernare a dreptei, Romania este "in mijlocul unui dezastru", iar cel mai relevant semnal este absenta proiectului de buget. "Dupa doua luni de guvernare a dreptei, suntem in mijlocul unui dezastru. Cel mai relevant semnal este absenta proiectului…

- Anul școlar are 34 de saptamani de cursuri și se incheie in data de 18 iunie 2021. Pentru clasele terminale din invațamantul liceal, anul școlar are 32 de saptamani de cursuri și se incheie in 4 iunie. Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de saptamani de cursuri și se incheie in 11 iunie 2021,…

- La Palatul Victoria continua discutiile pentru elaborarea proiectului de buget pentru acest an, document pe care Guvernul il doreste adoptat in prima parte a lunii februarie. Premierul Florin Citu le-a cerut membrilor cabinetului o lista cu principale proiecte pentru fiecare minister in parte, in vederea…

- Clubul Kayserispor a anuntat, joi, pe site-ul oficial, ca Denis Alibec isi va relua pregatirile cu echipa peste aproximativ sase saptamani, el avand probleme musculare la aductori. Alibec s-a accidentat in partea dreapta a zonei inghinale la meciul de marti cu Istanbul Basaksehir, scor 2-0,…