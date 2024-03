Cine sunt parlamentarii din Comisia specială „Roșia Montană“ Dupa ce Romania a caștigat procesul de la Washingthon prin care firma canadiana Gabriel Resources solicita despagubiri de circa 6,7 miliarde de dolari pentru ca nu a exploatat zacamintele de la Roșia Montana corul bocitoarelor TV care cantau prohodul țarii noastre a fost trecut pe „mute”. Insa, s-a uitat cam repede ca in 2013, cand USL-ul lui Victor Ponta și Crin Antonescu era la putere, s-a format o comisie parlamentara de ancheta condusa de Darius Valcov din care au facut parte o serie de vedete politice de astazi, dar despre acel raport nu se mai spune azi nimic. Raportul parlamentar uitat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

