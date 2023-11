Timișoara FoodSummit, ediția a II-a, 22-24 noiembrie 2023 TimișoaraFoodSummit, ediția a II-a, 22-24 noiembrie 2023, este probabil cel mai important eveniment din agribusiness, producția alimentara, producția de bauturi, retail și HoReCa din Europa Centrala și de Sud-Est in luna noiembrie, care pune Timișoara pe harta evenimentelor internaționale de MARE anvergura! Cea de-a doua ediție a TimișoaraFoodSummit reunește cei mai importanți fermieri și antreprenori, producatori, decidenți de varf, specialiști din agribusiness, producție alimentara, producție de bauturi, retail, HoReCa, domeniul tehnologiei, lideri din sectorul financiar și mediul academic.… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul marelui plan UE de a reduce dependența agricultorilor de pesticidele chimice e mort, intrucat Parlamentul European (PE) l-a respins miercuri prin vot. Reglementarea Utilizarii Sustenabile (SUR) a fost respinsa de PE cu 299 voturi contra, 207 pentru și 121 abțineri. E o fundatura…

- TimișoaraFoodSummit, ediția a II-a, 22-24 noiembrie 2023, este un eveniment extrem de important din agribusiness, producție alimentara, producția de bauturi, retail și HoReCa din Europa Centrala și de Sud-Est. Cea de-a doua ediție a TimișoaraFoodSummit reunește specialiști din diverse domenii. Vor fi…

- Jana Ciuperca este noul membru al Consiliului Județean Vrancea. Aceasta a depus ieri juramantul pentru funcția de consilier județean și va face parte din Comisia de prognoze, programe, buget-finanțe și patrimoniu. Jana Ciuperca l-a inlocuit pe Nicușor Blandu, care și-a dat demisia in luna august 2023.…

- Comisia juridica, numiri și imunitați a examinat, in ședința de astazi, proiectul de hotarire privind incetarea calitații de membru in Comisia independenta de evaluare a integritații candidaților la funcția de membru in organele de autoadministrare ale judecatorilor și procurorilor (Pre-Vetting) a lui…

- Odiseea unui tanar din Alba, care nu se poate deplasa singur, la Comisia de Evaluare: Un membru al comisiei i-a spus mamei sale ca ar putea sa munceasca la un magazin Odiseea unui tanar din Alba, care nu se poate deplasa singur, la Comisia de Evaluare: Un membru al comisiei i-a spus mamei sale ca ar…

- ”Petitia noastra pentru fermierii romani si satele romanesti, Sate Romanesti Cu Bani Europeni, a fost aprobata de Parlamentul European. Comisia pentru petitii din legislativul european a declarat admisibila petitia pe care am initiat-o impreuna cu Partidul Social Democrat si PES activists Romania, prin…

- Candidatura Luciei Popescu și cea a lui Iulian Muntean vor fi propuse in plenul Parlamentului pentru numirea in funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). O decizie in acest sens a fost luata de Comisia parlamentara juridica, numiri și imunitați, comunica MOLDPRES . Lucia Popescu…

- Dupa ce Adrian Pintea, șef al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) timp de șapte ani, a fost numit secretar de stat la Ministerul Agriculturii, astazi, urmeaza sa fie promovat printr-un ordin de ministru succesorul sau. Acesta provine din interiorul instituției și este susținut…