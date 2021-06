Stiri pe aceeasi tema

- Descinderi, in aceasta dimineața, la Timișoara. Polițiștii de la Investigarea Criminalitații Economice au descins la compania locala de termoficare. Recent, Colterm a fost amendata cu 20 de milioane de euro pentru ca nu a achiziționat certificate verzi. In prezent, compania e condusa de un director…

- Surse din randul anchetatorilor au declarat ca au fost cerute o serie de contracte mai vechi. Solicitarile ofiterilor au legatura cu un dosar de delapidare si fals aflat in lucru. Societatea de termoficare din Timisoara, Colterm se afla in centrul unui scandal legat de situatia financiara avand…

- Polițiștii din cadrul Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice (SICE) au efectuat, in aceasta dimineața, percheziții la sediul Colterm, societatea de termoficare din Timișoara care se confrunta cu grave probleme financiare de mai mulți ani. Conform primelor informații, sunt verificari intr-un…

- Politistii timisoreni de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice au descins la COLTERM, acuzele fiind de delapidare si infractiuni de fals in inscrisuri. Este vora de vanzarea de fier vechi de la unul din CET-uri, contractul fiind de la inceputul anului trecut. Politistii de la “economic”…

- Percheziții ale polițiștilor timișoreni de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice la COLTERM. Oamenii legii au descins acolo intr-un dosar penal deschis pentru delapidare și infracțiuni de fals.

- In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din Olt desfasoara 3 perchezitii, la domiciliile unor persoane, intr-un dosar in care se efectueza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de delapidare. Astazi, politistii specializați in investigarea criminalitații…

- La aceasta ora, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Calarași efectueaza 32 de percheziții domiciliare, in județele Argeș, Prahova, Dambovița, Calarași, Ilfov și in municipiul București, intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de inșelaciune. Activitațile se desfașoara…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Sectiei Regionale de Politie Transporturi Constanta, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au efectuat 7 perchezitii domiciliare, intr un dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunii de furt calificat. Trei barbati sunt cercetati.Urmare…