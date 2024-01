Stiri pe aceeasi tema

- DGA Cluj efectueaza percheziții intr-un dosar de delapidare și fals materializat la Primaria Turda, anunța procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Turda. Anchetatorii percheziționeaza imobilele a doi șefi de poliție din IPJ Cluj, banuți ca ar fi intrat fraudulos in posesia unor pavaje…

- In cursul zilei de astazi, 29.01.2024, organele de cercetare penala ale poliției judiciare din cadrul Directiei Generale Anticoruptie – Serviciului Judetean Anticoruptie Cluj desfașoara activitați procedurale intr-un dosar penal instrumentat in coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului…

- Noi cazuri de corupție instrumentate de procurorii DNA. De data aceasta este vorba despre afaceri cu pavele. In cursul zilei de astazi, 29.01.2024, organele de cercetare penala ale politiei judiciare din cadrul Directiei Generale Anticoruptie – Serviciului Judetean Anticoruptie Cluj desfasoara activitati…

- Percheziții la o primarie condusa de un PNL-ist: verificari și la PolițieSunt percheziții luni la imobile deținute de doi ofițeri de poliție din cadrul IPJ Cluj, care ar fi primit gratuit sau contra cost pavajele scoase din zona centrala a orașului Turda, despre care un funcționar din Primaria Turda…

- Perchezitii intr o cauza penala in care se efectueaza cercetari privind savarsirea infractiunilor de fals material in inscrisuri oficiale si delapidare au avut loc astazi in judetul Cluj In cursul zilei de astazi, 29.01.2024, organele de cercetare penala ale politiei judiciare din cadrul Directiei Generale…

- Politistii fac miercuri dimineata 8 perchezitii in judetele Constanta si Ilfov, intr-un dosar penal ce are ca obiect savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si delapidare in forma continuata, informeaza news.ro.Este vizata o societate care are ca obiect de activitate comercializarea cu amanuntul…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Bacau si ai Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau, au documentat activitatea infractionala a unui barbat, intr un dosar penal avand ca obiect savarsirea infractiunilor de fals…

- PERCHEZIȚII efectuate la doua persoane fizice și o firma din Sebeș, intr-un dosar de evaziune fiscala. Ce spun procurorii Procurorul sef sectie urmarire penala din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Alba a confirmat, la data de 6 noiembrie, efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de…