- In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Mureș, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Mureș, efectueaza 19 percheziții domiciliare, in județele Mureș, Hunedoara, Bihor și Ilfov, intr-o cauza penala privind savarșirea infracțiunii de abuz de incredere.…

- Polițiști ai Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Mureș, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sighișoara, pun in aplicare marți, 5 martie, șase mandate de percheziție domiciliara in județul Mureș, intr-un dosar penal de inșelaciune și fals in inscrisuri…

- Politistii si procurorii au facut, miercuri, opt perchezitii in judetul Arges, intr-un dosar de abuz in serviciu. Un reprezentant al Primariei Moraresti este acuzat ca a platit lucrari de asfaltare sau modernizare care nu au fost facute sau erau supraevaluate. „La data de 21 februarie a.c., politistii…

- Polițiști ai Secției Nr. 1 Poliție Rurala Gornești, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Mureș, au pus in aplicare recent, in data de 24 ianuarie, trei mandate de percheziție in comuna Glodeni, la locuințele unor persoane banuite de infracțiuni la regimul silvic. Fața de doi barbați…

- In comuna Florești, județul Cluj, a fost prins in flagrant un barbat de 38 de ani, din localitatea Santa Marie, județul Salaj, in timp ce vindea 50 de grame de produse susceptibile a avea efect psihoactiv, in schimbul sumei de 5.000 de lei, informeaza IGPR.Salajeanul a fost prins in flagrant vineri.…