- Theo Rose a nascut un baiețel in luna iunie și este foarte fericita alaturi de familia ei. Theo Rose, videoclip emotionant postat de ziua lui Anghel Damian. Nu i-ai mai vazut asa pe cei doi: ‘’Noi suntem 8 și 9’’. Theo Rose, mesaj plin de dragoste postat de ziua lui Anghel Damian. Nu au mai […] The…

- Theo Rose are nevoie de ajutor cand vine vorba de creșterea micuțului Sasha Ioan. Artista a angajat o bona, iar mama ei vine in fiecare weekend in București pentru a sta cu nepotul ei.Peste doar o saptamana, fiul lui Theo Rose și al lui Anghel Damian va implini doua luni de cand a venit pe lume. Cantareața…

- Theo Rose a dezvaluit cum se descurca in rolul de mama la doua saptamani de cand a nascut. Sasha Ioan, baiețelul ei și al lui Anghel Damian, cantarește deja patru kilograme. Prin transmisiune video, Theo Rose a intrat in direct in emisiunea lui Catalin Maruța de la Pro TV. In timp ce ii povestea prezentatorului…

- Theo Rose a impartașit cu fanii ei momente emoționante de cand fiul ei, Sasha Ioan, a venit pe lume. Cantareața i-a dedicat și o melodie speciala.Pe rețelele de socializare, Theo Rose a postat un video emoționant, unde a reușit sa surprinda o mare parte din momentele frumoase care au avut loc de cand…

- Theo Rose traiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții ei și asta pentru ca artista se bucura alaturi de Anghel Damian de creșterea micuțului lor, Sasha Ioan. Cantareața este și mai activa pe rețelele de socializare de cand a devenit mama pentru prima data, iar recent a postat un videoclip…

- Theo Rose, Anghel Damian și micuțul lor s-au dus la țara la parinții artistei, insa cand au ajuns acolo au avut parte de o surpriza la care frumoasa artista nu s-a așteptat deloc. Familia cantareței s-a pregatit in cel mai mic detaliu pentru venirea la țara a lui Sasha Ioan. Iata cum au fost așteptați…

- Este fericire mare in familia vedetei PRO TV. Artista a adus pe lume primul sau copil, un baiețel perfect sanatos care va purta numele Sasha Ioan. Raluca Diaconu a transmis un mesaj emoționant pentru Theo Rose. Ce i-a spus cantareața de muzica populara surorii sale, dupa ce l-a nascut pe micuțul Sasha.…