ITP la șase luni pentru anumite autovehicule Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului 3/2024 pentru modificarea unor acte normative din domeniul transportului rutier a fost aprobata de președintele Klaus Iohannis. Conform documentului, sunt exceptate de la obligatia de a efectua inspectia tehnica periodica vehiculele a caror viteza maxima constructiva este de pana la 25 km/h. De asemenea, este stabilita efectuarea la sase luni a inspectiei tehnice periodice a tuturor autovehiculelor care desfasoara activitatea de RENT CAR, atat autovehiculelor utilizate pentru transportul in regim de inchiriere, cat si autovehiculelor utilizate pentru… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca, a declarat, vineri, dupa promulgarea Legii privind combaterea evaziunii fiscale, ca Romania trece la o noua etapa judiciara in aceste spete, mentionand ca „au fost destule cazuri in care executarea pedepsei nu a remediat fapta incriminata”. „Proiectul…

- Președintele american a avut chef de glume in timp ce il primea pe Klaus Iohannis in Biroul Oval. La inceputul discuției cu oficialul roman, Biden a afirmat ca a pledat pentru aderarea Romaniei la NATO cand era senator „acum 180 de ani”. Biden a remarcat ca trupele romane și americane s-au luptat și…

- Intr-un moment istoric pentru țara noastra, președintele Klaus Iohannis a semnat legea care deschide calea catre un viitor sustenabil și independent din punct de vedere energetic pentru Romania. Legea privind energia eoliana offshore a fost promulgata de catre președinte, marcand un pas semnificativ…

- Legea privind energia eoliana offshore a fost promulgata, marți, de președintele Klaus Iohannis. Romania a intrat in linie dreapta catre producția de energie eoliana in largul Marii Negre, transmitea la inceputul lunii aprilie, ministrul Sebastian Burduja.

- Liderii sud-coreean si roman s-au angajat marti sa stimuleze cooperarea in industria de aparare, in timp ce Seulul incearca sa se impuna ca al patrulea exportator de armament din lume, pe fondul unor informatii ca ar avea in curs de perfectare contracte uriase, relateaza Reuters. Presedintele Yoon Suk…

- Initiativa legislativa are ca obiect de reglementare clarificarea unor aspecte privind efectuarea inspectiei tehnice periodice a vehiculelor inmatriculate sau inregistrate in Romania, atestarea profesionala a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, precum si corelarea unor…

- Sindicalistii de la metrou picheteaza joi sediul Guvernului, nemultumiti in principal de subfinantarea cronica a companiei de transport, deficitul de personal si eliminarea tichetelor de masa pentru angajatii cu un venit net de peste 8.000 lei, a declarat pentru Agerpres presedinte Unitatea Sindicatul…

- Legea care prevede ca examenul teoretic pentru obtinerea permisului de conducere poate sa fie dat oriunde in tara, nu numai in localitatea de domiciliu a fost promulgata miercuri de presedintele Klaus Iohannis. Actul normativ modifica si completeaza Ordonanta de Urgenta nr.195/2002 privind circulatia…