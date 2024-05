Stiri pe aceeasi tema

- La doar patru zile de la victoria obtinuta pe teren propriu, 29 – 24 in fata Craiovei, HC Zalau va sustine un nou meci important pe teren propriu. Echipa condusa de Gheorghe Tadici va intalni Corona Brasov, formatie cu care se afla in lupta directa pentru evitarea barajului. Brasovencele ocupa locul…

- HC Zalau ocupa locul 12 in Liga Nationala, cu cinci etape inainte de finalul sezonului, al doilea loc ce asigura prezenta la barajul pentru mentinere in liga. Prezenta la baraj este aproape sigura pentru formatia condusa de Gheorghe Tadici, insa managerul echipei zalauane spera sa evite si barajul.…

- Clasata pe primul loc la finalul sezonului regulat, cu 41 de puncte acumulate, SCM Zalau va incepe play-off-ul pe teren propriu. Echipa pregatita de Cristian Lupuț va primi vizita formației CSM Sighetu Marmației, echipa antrenata de fostul tehnician al Zalaului, George Zima. In play-off s-au mai calificat…

- Beril Mckissic, soția baschetbalistului Shaquielle Mckissic, apare in ipostaze provocatoare la fiecare meci pe care Olympiakos il joaca in Euroliga de baschet masculin. Shaquielle McKissic este un baschetbalist american format la Arizona State. Nu a fost draftat in NBA, dar a prins un transfer in Europa,…

- Handbal Club Zalau a bifat sambata a doua victorie consecutiva si a sasea din acest sezon, dupa ce s-a impus cu 22 – 20, pe teren propriu, in duelul cu CSM Targu Jiu. A fost un meci de care pe care, ambele formatii aflandu-se la conducere in repetate randuri. Zalauancele lui Tadici au crezut pana la…

- HC Zalau a bifat a cincea victorie a sezonului si a egalat la puncte Corona Brasov, echipa clasata pe primul loc de baraj in Liga Nationala, ambele formatii aflandu-se la un punct in spatele Magurii Cisnadie, formatie clasata pe ultimul loc ce asigura prezenta in liga fara baraj. Zalauancele lui Gheorghe…

- Evoluție de neințeles a voleibaliștilor de la SCM Zalau sambata dupa-amiaza, pe teren propriu, in duelul cu Știința Explorari Baia Mare. Echipa care in urma cu mai bine de o saptamana ținea piept liderului Corona Brașov, in fața careia a cedat greu in tie-break, a fost de nerecunoscut sambata. SCM Zalau…

- Bayer Leverkusen ramane invincibila in acest sezon in Bundesliga obtinand vineri seara cea de-a 19-a victorie, 2-1 pe teren propriu cu Mainz 05, in prologul etapei a 23-a. Pe BayArena, Granit Xhaka (3) si Robert Andrich (68) au marcat golurile gazdelor, pentru oaspeti punctand Dominik Kohr (7). Mainz…