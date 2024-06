STS ofera sprijin 24 de ore din 24 pentru desfasurarea alegerilor din 9 iunie

Stiri pe aceeasi tema

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta a anuntat pe SEAP numele agenailor economici care si au adjudecat loturi ale contractului privind furnizarea de produse aferente proiectului ldquo;Sprijin pentru o viata normala". In cadrul acestui proiect vor fi dotate 4 locuinte…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa se deplaseze in Slovenia ca autoritatile de acolo au luat decizia de a extinde cu inca 6 luni controalele la punctele de frontiera terestre cu Ungaria si Croatia, pana la 21 decembrie 2024.MAE…

- Robert Iulian Tunsu, judecator in cadrul Curtii de Apel Targu Mures, a atacat in instanta hotararea Biroului Electoral Central. Hotararea nr. 32 19.04.2024 a Biroului Electoral Central poate fi accesata in Sectiunea Document.Curtea de Apel Constanta va analiza maine, 20 mai 2024, hotararea Biroului…

- Trei cetateni romani s-au adresat Ambasadei Romaniei la Canberra si Consulatului General al Romaniei la Paris pentru a-si semnala prezenta in Noua Caledonie, teritoriul francez de peste mari aflat sub stare de urgenta in urma protestelor masive si a incalcarilor grave ale ordinii publice care au loc…

- Intr-un comunicat transmis miercuri Agerpres, MAE le recomanda cetatenilor romani sa se asigure ca detin in permanenta asupra lor, pe timpul calatoriei spre si dinspre Regatul Suediei, un act de identitate valabil (pasaport sau carte de identitate nationala).Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Ungaria ca Ministerul Constructiilor si Transportului din aceasta tara va impune interdictia de deplasare pentru camioanele de mare tonaj (peste 7,5t), in data de 1 mai,…

- Astfel, in data de 26 martie 2024, incepand cu ora 6:00, strada Rue de la Loi (intre Schuman și R20) și tunelul Reyers venind de pe E40 spre centru, precum și tunelul Cinquantenaire in direcția spre Rue de la Loi, vor fi inchise circulației. Centura Bruxelles-ului ar putea fi, de asemenea, inaccesibila,…

- Elevii Ionela Marin, Catalina Crevelescu, Denisa Arslan, Alexandru Dumitrache, Daria Dragu, Robert Iamandei și Andreea Elena Toma, de la Colegiul Economic „Regele Mihai I” au participat la un seminar cu tema „Dezinformarea in contextul Alegerilor europene 2024” organizat, in data de 22 martie, de Centrul…