- Ample cautari. Prezentatorul TV britanic Michael Mosley (67 de ani) a fost dat disparut dupa ce a plecat singur la o plimbare pe insula greceasca Symi, au anunțat reprezentanții poliției, citați de Reuters și BBC. A fost vazut ultima data miercuri, la ora locala 13:30, cand a facut o plimbare pe o poteca…

- Politia britanica investigheaza „moartea inexplicabila" a lui Matthew Trickett, al carui cadavru a fost gasit duminica de un localnic in parcul din Maidenhead, Berkshire, la vest de Londra, a anuntat politia din Thames Valley intr-un comunicat, informeaza CNN, citat de News.ro.„Plangem pierderea unui…

- Activista ecologista Greta Thunberg a fost amendata in tara ei natala, Suedia, pentru nerespectarea ordinelor Politiei dupa ce a blocat o intrare in Parlament in doua randuri in luna martie, a transmis miercuri tribunalul districtual din Stockholm, informeaza Agerpres, care preia Reuters.Greta Thunberg…

- Poliția engleza ii sfatuiește pe fanii care vor merge la turneul final al Campionatului European 2024, gazduit de Germania, sa se manifeste cu bun-simț. Marea Britanie va trimite cel mai mare detașament de polițiști din istorie la un astfel de eveniment, au anunțat autoritațile de la Londra.

- Potrivit datelor furnizate de roman, cheltuielile lunare de baza se ridica la 1960. Acestea includ chirie pentru un studio in Romford (Estul Londrei) in valoare de 950, council tax de 130, facturi de gaz și electricitate de 150, factura de apa de 30, mancare de 500, internet de 25, și factura telefonica…

- Doua de aur, trei de argint si cinci de bronz ar cuceri delegatia Romaniei la Jocurile Olimpice de vara de la Paris (26 iulie-11 august), conform unul clasamentul virtual publicat miercuri de compania de cercetare Nielsen Gracenote, citata de Reuters și Agerpres.Cu cele zece medalii, Romania s-ar clasa…

- Szombor Meszaros, condamnat la 18 ani de inchisoare pentru omor, este cautat de sute de efective din cadrul Politiei, Jandarmeriei si altor institutii, dupa ce a evadat marți din duba penitenciarului Rahova, in timp ce era transportat la o clinica privata din Bucuresti pentru investigații medicale,…