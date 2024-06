Stiri pe aceeasi tema

- Momente dureroase in localitatea Tarna Mare din judetul Satu Mare. Trupurile neinsuflețite ale celor doua romance moarte in viiturile din Italia au fost aduse acasa. Fetele vor fi conduse pe ultimul drum sambata.

- Mesajul pe care Patrizia, una dintre romancele moarte in viiturile din Italia, i l-a trimis mamei sale inainte de tragedie. Femeia este devastata din cauza pierderii și este de parere ca fiica ei ar fi putut sa se salveze.

- Anunț de ultima ora de la Ministerul Afacerilor Externe! Cele doua femei disparute și gasite moarte in urma inundațiilor din Italia sunt romance. Autoritațile din Italia au facut verificari și au inștiințat autoritațile din Romania.

- Patrizia si Bianca, tinerele romance luate de ape in Italia, au fost gasite moarte, dupa ce ce au fost luate de apele raului Natisone. Cristian, tanarul de 25 de ani, este cautat in continuare de salvatori.

- Procurorii DIICOT au dispus, luni, retinerea a doi tineri de 22 si 33 de ani, acuzati de efectuarea fara drept de operatiuni cu produse psihoactive, respectiv trafic de droguri de risc. Potrivit anchetatorilor, in ultimii doi ani, inculpatii ar fi vandut substante cu efecte psihoactive consumatorilor…

- La data de 11 aprilie 2024, in jurul orei 20.40, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Vințu de Jos au fost sesizați de catre o femeie de 38 de ani, din Vințu de Jos, cu privire la faptul ca a fost amenințata de tatal sau. Din primele cercetari efectuate de polițiști, s-a constatat faptul…

- La data de 20 martie 2024, in jurul orei 21.00, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud au depistat un barbat de 51 de ani, din municipiul Aiud, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Poiana Aiudului, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu…

- O batrana in varsta de 103 ani a fost prinsa de oamenii legii in timp ce gonea cu viteza pe șoselele din Italia. Dupa ce au oprit-o, polițiștii au constatat ca varstnica nu avea permis de conducere, iar mașina pe care o conducea nu avea asigurare.