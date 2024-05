Vivo lansează X100 Ultra cu cameră zoom de 200 megapixeli și seria „refresh” X100s Anul trecut anunțam ca Vivo nu mai are o prezența oficiala in Romania, insa compania continua sa produca smartphone-uri și, in special telefoane din gama premium. Dupa flagship-urile X100, care au debutat in toamna anului trecut in China, compania anunța alte trei modele de top: doua „refresh-uri”, sub numele X100s și un model „Ultra”, care dorește sa inoveze la capitolul fotografie cu un zoom de rezoluție imensa. Vivo X100 Ultra promite cel mai performant zoom, cu un senzor de 200 megapixeli Vivo X100 Ultra este un model care iese din tiparele seriei din care face parte. Celelalte modele folosesc… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

