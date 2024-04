Stiri pe aceeasi tema

- Micky, soția lui What's UP a facut primele declaratii dupa casatoria religioasa care a avut loc in toamna anului trecut. Cei doi și-au unit destinele la doi ani de cand s-au cunoscut, iar evenimentul a fost secret, departe de ochii curioșilor.What's UP a trimis invitația la eveniment cu o seara inainte,…

- Theo Rose se bucura zilnic de creșterea și educația micuțului Sasha Ioan. Fiul celebrei cantarețe are acum 9 luni, iar ea este foarte mandra de el. Iata cat de mare a crescut baiatul artistei și al lui Anghel Damian!

- Theo Rose și Anghel Damian au devenit parinți in urma cu cateva luni, dupa ce artista l-a adus pe lume pe fiul lor, Sasha Ioan. Despre aceasta experiența, artista spune ca mai tare s-a temut pentru iubitul ei decat pentru ca urma sa aduca pe lume un copil.

- Theo Rose a trecut printr-o perioada dificila, dupa ce fiul ei, Sasha Ioan, a avut mai multe probleme de sanatate. Micuțul a avut gripa A, Salmonella, iar acum s-a infectat cu streptococ.Theo Rose, cunoscuta cantareața și actrița din serialul „Clanul”, a fost profund marcata de perioada tumultuoasa…

- Theo Rose este mai fericita ca niciodata de cand a devenit mama. Viața artiste s-a schimbat radical de cand a aparut pe lume fiul ei. Implicat in creșterea lui Sasha este și tatal micuțului, Anghel Damian. Ipostazele in care au fost surprinși ce doi chiar de cantareața.

- Theo Rose și Anghel Damian formeaza un cuplu de aproximativ doi ani, insa puțini sunt cei care știu cum a inceput povestea lor de dragoste. La inceput, cuplul a starnit multe controverse, pentru ca se știa ca amandoi sunt implicați in alte relații.In prezent, Theo Rose și Anghel Damian formeaza unul…

- Theo Rose și Anghel Damian și-au inceput relația cu foarte multe controverse. Artista a spus lucruri neștiute de la inceputul relației și a facut marturisiri despre valul de hate pe care l-au primit ea și tatal copilului ei.