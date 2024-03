Stiri pe aceeasi tema

- Theo Rose a trecut printr-o perioada dificila, dupa ce fiul ei, Sasha Ioan, a avut mai multe probleme de sanatate. Micuțul a avut gripa A, Salmonella, iar acum s-a infectat cu streptococ.Theo Rose, cunoscuta cantareața și actrița din serialul „Clanul”, a fost profund marcata de perioada tumultuoasa…

- O companie din Italia a decis sa ofere angajatelor sale cite un bonus de 700 de euro pentru fiecare nou-nascut, un majordom care sa se ocupe de treburile casei, precum și un spor de 150 de euro pe luna la salariu, pe linga alte beneficii. Intr-o lume in care demografia Italiei se confrunta cu provocari…

- Selah avea doar șase luni cand mama ei, Sara Rașcanu, a fost cu micuța la medic pentru un control de rutina. Se aștepta sa-i spuna, ca de fiecare data, ca Selah este bine. Creștea, avea pofta de mancare și se dezvolta firesc. Totuși, medicul cardiolog a s

- Theo Rose a dat cateva detalii despre discuția pe care a avut-o cu Lia Bugnar, dupa ce s-a aflat ca artista formeaza un cuplu cu Anghel Damian. Actrița a avut o relație de 9 ani cu regizorul serialului „Clanul”.Invitata la podcastul Anamariei Prodan, Theo Rose a fost foarte deschisa și a facut dezvaluiri…

- Theo Rose și Anghel Damian au deveni parinți anul trecut, cand a venit pe lume Sasha, care le-a schimbat total viața. Artista a vorbit recent despre un amanunt mai puțin știut publicului larg. Mai exact, este vorba despre momentul in care a aflat ca va deveni mama.Artista a mers in Thailanda alturi…

- Se spune ca dupa ce apare un copil, lucruri se schimba in relație. In cazul lui Theo Rose și al lui Anghel Damian nu este deloc așa! Cei doi indragostiți au fost surprinși de paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, in ipostaze tandre. Iata ce imagini și ce videoclip de…

- Theo Rose, tablou de familie! Artista s-a fotografiat alaturi de Anghel Damian și fiul lor, Sasha Ioan, intr-un cadru extrem de frumos. Iata cum s-au pozat cei trei, dar și ce imagine a publicat cantareața pe rețelele de socializare!

- Theo Rose și Anghel Damian traiesc o frumoasa poveste de dragoste și formeaza unul dintre cele mai stabile cupluri din showbiz-ul romanesc. Iubirea lor este mai puternica de cand artista l-a nascut pe fiul lor, Sasha Ioan. Iata cat de mare a crescut baiețelul celor doi, dar și ce imagine emoționanta…