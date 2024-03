Stiri pe aceeasi tema

- Theo Rose și Anghel Damian au devenit parinți in urma cu cateva luni, dupa ce artista l-a adus pe lume pe fiul lor, Sasha Ioan. Despre aceasta experiența, artista spune ca mai tare s-a temut pentru iubitul ei decat pentru ca urma sa aduca pe lume un copil.

- Theo Rose a trecut printr-o perioada dificila, dupa ce fiul ei, Sasha Ioan, a avut mai multe probleme de sanatate. Micuțul a avut gripa A, Salmonella, iar acum s-a infectat cu streptococ.Theo Rose, cunoscuta cantareața și actrița din serialul „Clanul”, a fost profund marcata de perioada tumultuoasa…

- Theo Rose și Anghel Damian formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri din showbizul romanesc. Cei doi au mers in Dubai pentru a participa la festivalul Untold, alaturi de mai mulți artiști romani. Deși aceștia prefera sa fie cat mai discreți, de data aceasta și-au aratat iubirea in public.

- Theo Rose este mai fericita ca niciodata de cand a devenit mama. Viața artiste s-a schimbat radical de cand a aparut pe lume fiul ei. Implicat in creșterea lui Sasha este și tatal micuțului, Anghel Damian. Ipostazele in care au fost surprinși ce doi chiar de cantareața.

- Theo Rose și Anghel Damian se casatoresc anul acesta. Unde va avea loc marele eveniment Continue reading Theo Rose și Anghel Damian se casatoresc anul acesta. Unde va avea loc marele eveniment at Tabu.

- Anghel Damian, actor și regizor, și partenera lui, simpatica Theo Rose, vor ajunge, in sfarșit, in fața altarului. Cei doi se vor casatori la vara, iar CANCAN.RO are toate detaliile și vi le prezinta in exclusivitate. Pe ce criteriu vor fi aleși nașii, cand va avea loc nunta și unde se vor relaxa ce

- Theo Rose și Anghel Damian se vor casatori in 2024, dar intr-o locație din afara Bucureștiului.Cei doi formeaza un cuplu din vara anului 2022, cand Theo Rose și Anghel Damian au fost fotografiați in timp ce se sarutau pe strazile din Capitala. Cei doi sunt foarte fericiți impreuna și au și un baiețel,…

- Theo Rose, tablou de familie! Artista s-a fotografiat alaturi de Anghel Damian și fiul lor, Sasha Ioan, intr-un cadru extrem de frumos. Iata cum s-au pozat cei trei, dar și ce imagine a publicat cantareața pe rețelele de socializare!