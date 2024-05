Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a numit marti pe Nikolai Patrusev in functia de consilier prezidential, la fel ca si pe vechiul sau aliat Aleksei Diumin, in timp ce pe consilierul sau economic Maksim Oreskin l-a promovat in postul de adjunct al sefului administratiei prezidentiale, a anuntat marti…

- Vedant Patel, purtator de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, a declarat luni, 13 mai, ca inlocuirea ministrului rus al apararii, Serghei Soigu, este un nou indiciu al „disperarii presedintelui rus Vladimir Putin de a-si sustine” invazia in Ucraina, a notat Reuters.„Punctul nostru de vedere este…

- Alegerea unui economist ca ministru al apararii in Rusia arata cat de departe merge Moscova pentru a-si reforma economia astfel incat sa raspunda necesitatilor de razboi, a afirmat luni consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak, informeaza Agerpres, care preia Reuters."Rusia isi asaza aproape…

- Andrei Belousov, in varsta de 65 de ani, un economist, este absolvent al Universitatii de Stat din Moscova, in 1961, potrivit Reuters. Se cunosc putine lucruri despre viata sa privata. Site-ul rus de investigatii RBC scrie ca Andrei Belousov a practicat doua arte martiale in tinerete, si anume karate…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) anunța ca a dejucat planurile unei rețele de agenți ruși care complotau pentru a-l asasina pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski și pe alți oficiali guvernamentali, relateaza Reuters și Ukrainska Pravda. Anunțul a fost facut marți, in ziua in care președintele…

- Avertismentul privind extinderea așa-numitei „zone-tampon” din Ucraina, transmis miercuri de purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, vine la o zi dupa ce Senatul american a aprobat un ajutor militar pentru Kiev in valoare de 61 de miliarde de dolari, relateaza agenția Reuters, citata de…

- Kremlinul a dezmintit luni ca serviciile secrete ruse ar avea vreun rol in asa-numitul „sindrom Havana”, o serie de afectiuni bizare suferite de diplomati si spioni americani in lume si pe care nici Statele Unite nu au reusit sa le elucideze. Reactia Moscovei survine dupa ce un website rus anti-Kremlin…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a indemnat sambata, 17 februarie, pe aliații internaționali ai țarii sale sa "acopere" ceea ce el a caracterizat in mod clar ca fiind o penurie "artificiala" de arme care intarește poziția forțelor președintelui rus Vladimir Putin pe campul de lupta, informeaza…