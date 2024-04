Stiri pe aceeasi tema

- Theo Rose este o artista cunoscuta și foarte indragita de fani. Acum are o viața ideala, o familie frumoasa și o cariera in ascensiune, in copilarie a fost țina bollying-ului din partea altor puști de seama ei.

- Shakira a gasit puterea sa iubeasca din nou! Cine este barbatul care a reușit sa o cucereasca pe una dintre cele mai cunoscute și apreciate cantarețe din intreaga lume. Cu ce se ocupa cel ce i-a pus inima pe jar vedetei, dupa separarea de Gerard Pique, fotbalistul alaturi de care a trait o frumoasa…

- In mediul online circula o postare care a starnit dezbateri aprinse privind relația dintre profesori și elevi in școli. O profesoara a clasei a V-a și-a descris politica stricta referitoare la vestimentația și aspectul fizic al elevilor sai, anunțand ca nu tolereaza hainele indecente, machiajul, parul…

- Theo Rose și Alex Leonte au avut o relație timp de cinci ani de zile, pana in 2022, cand s-au desparțit, iar ea a inceput o relație cu Anghel Damian. Cantareața nici nu a devenit mama alaturi de fostul iubit, acum a dezvaluit ca nu a simțit sa faca acest pas. In 2022, Theo Rose și Alex Leonte s-au separat.…

- Premierul francez Gabriel Attal intenționeaza sa introduca saptamana de lucru de patru zile pentru parinții divorțați, astfel incat aceștia sa petreaca mai mult cu copiii. Este una din variantele pe care le va prezenta intr-un seminar guvernamental. Premierul francez analizeaza mai multe posibilitati…

- In ediția din data de 8 februarie 2024 a emisiunii Mireasa, sezonul 9, parinții Andradei au fost prezenți in platoul emisunii Capriciile Iubirii, lucru care a deranjat-o pe Antonia, care a considerat nepotrivit faptul ca parinții ei nu sunt și ei prezenți pentru a o apara. Tanara și-a prezentat, ulterior,…

- Soțul lui Carmen Grebenișan a aflat ca a fost infiat pe vremea cand avea 18 ani. Alex Militaru susține ca simțea inca din copilarie ca a fost adoptat. Ce a spus partenerul vedetei despre relația pe care a avut-o cu parinții lui, oamenii care l-au crescut.

- Jessie Baneș a fost jignita de Pescobar dupa ce și-a spus parerea despre restaurantul din Cluj-Napoca. Localul a fost inchis la scurt timp dupa inaugurare din cauza unor nereguli descoperite de ISU.