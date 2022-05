The Wanted a lansat piesa Gold Forever

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Liviu Teodorescu a lansat piesa „Mi-am pierdut rabdarea”, fanii au așteptat cu nerabdare lansarea oficiala a acestui track cu beat uptempo și, al carui titlu, definește starea de spirit a oamenilor din ultimii doi ani. Single-ul este disponibil pe toate platformele de streaming, iar astazi,…

- Dupa o colaborare de suucces cu ful sau si o piesa dedicata acestuia iata ca Adrian Minune se simte inspirat! Artistul a lansat de data aceasta o melodie dedicata sotiei sale la care a colaborat cu echipa de la Balakanika Records si cu talentatii Ovidiu Junghiatu (Park Place), Andy Robert (Any1). Celebrul…

- keshi crește miza in videoclipul single-ului „GET IT”, avand o energie diferita fața de cum și-a obișnuit fanii pana in prezent. Lansarea piesei coincide cu anunțul albumului de debut al lui keshi, „GABRIEL”, care urmeaza sa fie lansat pe 25 martie prin Island Records. In cantecul „GET IT”, keshi, care…

- In ultima perioada Ralflo a lucrat din greu atat ca și compozitor cat și ca interpret, iar acum a venut randul lui sa-și lanseze o noua piesa solo. Este vorba de “O sa pot”, o poveste pe note in care solistul marturisește ca o ia de la capat in noi incercari muzicale. Dupa colaborarile cu Beatrice Dragnea…

- Un nou produs “Hood Famous” este fresh și gata de lansare. Johny Romano feat. Connect-R aduce in atenția fanilor sai o piesa care va atrage atenția tuturor: “Polițai”! Melodia este inspirata din realitate iar cei doi artiști explica exact de ce au denumit-o așa! “Piesa lui Johny, din start, nu trebuie…

- Sabrina Carpenter a lansat single-ul “Fast Times”. Piesa este scrisa de Sabrina, John Ryan, Julia Michaels și J.P. Sax, expunand o alta latura a artistei. Pianul sclipitor și linia de bass completeaza perfect vocea Sabrinei. “Abia am trecut de varsta de 20 de ani și totul se simte ca și cum trebuie…

- Solista Maryliss a lansat recent un clip filmat alaturi de membrii formației Cover Up, care este un cover dupa piesa „Changing” (Sigma featuring Paloma Faith), inregistrarea fiind facuta in cadrul unui concert care a avut loc In Spatele Casei (Casa Tineretului) din Timișoara. Videoclipul a fost realizat…

- Geo da Silva a lansat piesa „Bam Bam Boogie”, o melodie dance cu influențe de funk brazilian, care este promovata internațional prin casa de discuri spaniola, Planet Dance Music. Acesta dorește sa celebreze, impreuna cu toți prietenii și fanii, aceasta piesa, printr-un clip și un dans original realizat…