Cezar Guna lanseaza „Scorpion”, o melodie inspirata din trairile sale, in cadrul seriei THE SESSION, in care artiștii Global Records iși exprima propria identitate artistica prin intermediul unor piese de suflet. „ descrie o stare in care știi ca ești prins, dar din care nu vrei sa scapi. Fetele scorpion, cel puțin din experiența mea, au un still de a ințepa frumos. Ma fascineaza acest aspect și am decis sa scriu o piesa despre asta”, a povestit Cezar Guna. Filmarile clipurilor din seria THE SESSION au avut loc intr-un spațiu geometric, in care accentul este pus pe starile transmise de melodii…