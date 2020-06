Stiri pe aceeasi tema

- Trupa britanica The Rolling Stones l-a avertizat pe președintele SUA, Donald Trump, ca va fi dat in judecata daca mai folosește muzica grupului in campania prezidențiala. In urma cu patru ani, rockerii au transmis clar ca nu il susțin pe miliardarul republican, scrie BBC .

- Presedintele american Donald Trump a asigurat sambata ca are o stare buna de sanatate, dupa ce participase anterior la o ceremonie in cursul careia paruse ca da semne de oboseala, relateaza AFP, potrivit AGERPRES."Daca este vreo problema, va voi spune", a spus el la Tulsa (Oklahoma), in sudul…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca isi va relua campania electorala saptamana viitoare in Tulsa, statul Oklahoma, in primul sau miting dupa ce marile adunari publice au fost interzise in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza joi dpa. Intr-un discurs in timpul unui eveniment organizat…

- Președintele american Donald Trump a anunțat duminica ca administrația sa va adauga organizația de extrema stânga „Antifa” pe lista de organizații teroriste din SUA, potrivit AFP."Statele Unite vor înregistra Antifa în categoria organizațiilor teroriste",…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat luni sa mute Conventia republicana, prevazuta la sfarsitul lui august in North Carolina, daca guvernatorul democrat al statului nu poate sa garanteze rapid interzicerea marilor adunari din cauza pandemiei covid-19, relateaza AFP, potrivit news.ro.Aceasta…

- Presedintele american, Donald Trump, a facut cunoscut luni la Casa Alba ca ia hidroxiclorochina ‘de o saptamana si jumatate’, un medicament impotriva paludismului a carui eventuala eficacitate contra coronavirusului nu a fost demonstrata riguros pana in prezent, scrie AFP. ‘Iau asta pentru ca aud lucruri…