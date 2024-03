Stiri pe aceeasi tema

- Videoclipul in care apar doua masini, una dintre ele avand insemne de sustinere pentru Donald Trump, iar pe partea din spate, o imagine cu Joe Biden legat la maini si la picioare, a fost publicat vineri pe Truth Social, rețeaua sociala a lui Trump, relateaza BBC și AFP, citata de News.ro.In urma postarii,…

- Echipa de campanie a presedintelui Joe Biden il acuza pe Donald Trump de incitare la ”violenta politica”, dupa ce miliardarul republican a publicat pe reteaua sa de socializare Truth Social un video in care democratul apare legat la maini si la picioare, relateaza AFP. ”Aceasta imagine a lui Donald…

- Donald Trump a devenit din nou ținta criticilor, dupa ce a postat un clip care il infațișeaza pe Joe Biden legat. Filmarea a fost realizata in New York și surprinde o camioneta impodobita cu steaguri pro-Trump, care are pictata partea din spate cu imaginea lui Biden avand mainile și picioarele legate.…

- Donald Trump a devenit din nou ținta criticilor, dupa ce a postat un clip care il infațișeaza pe Joe Biden legat. Filmarea a fost realizata in New York și surprinde o camioneta impodobita cu steaguri pro-Trump, care are pictata partea din spate cu imaginea lui Biden avand mainile și picioarele legate.…

- Candidatul republican la președinție este acuzat de „incitare la violența politica“ dupa ce a postat pe site-ul sau de socializare, Truth Social, imagini cu Joe Biden legat de maini și picioare.

- Fostul presedinte american Donald Trump a promis luni ca va elibera persoanele plasate in detentie pentru participarea lor la asaltul impotriva Capitoliului in 2021 imediat ce va reveni la putere, in cazul unei victorii in alegerile prezidentiale din noiembrie, informeaza marti AFP, relateaza Agerpres.…

- Președintele SUA Joe Biden a fost intrebat despre teoriile conspirației in privința legaturii dintre cantareața Taylor Swift și campania electorala pentru alegerile prezidențiale din noiembrie in timpul unei apariții in emisiunea „Late Night With Seth Meyers” de la postul de televiziune NBC, relateaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin este responsabil de moartea opozantului Aleksei Navalnii in inchisoare, a declarat vineri presedintele american Joe Biden, potrivit Reuters, citata de Agerpres. Articolul Joe Biden da vina pe Vladimir Putin pentru moartea lui Alexei Navalnii: „E responsabil” apare prima…