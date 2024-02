Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Donald Trump a apreciat ca fotografia sa judiciara și procesele penale in care e acuzat de frauda nu fac decat sa-l faca mai „atractiv” pentru electoratul de culoare din SUA, informeaza CNN. Donald Trump se afla in plina cursa electorala pentru a deveni candidatul Partidului Republican…

- Vești bune pentru romani! S-a anunțat care sunt noile criterii de acordare a voucherelor pentru alimente 2024. Ce trebuie sa știe cetațenii eligibili pentru a beneficia de cele șase tranșe de bani.

- Presedintele rus Vladimir Putin, care candideaza pentru un al cincilea mandat in cea mai inalta functie in stat, nu va participa la dezbaterile electorale, a anunțat purtatorul sau de cuvant, Dmitri Peskov.

- Nu știu cum se vede și se simte din interior, dar din afara, PNL arata slab, vlaguit, uzat, obosit și, cel mai surprinzator, temator. Or,... The post Uzat și temator ca niciodata, PNL Arad intra vlaguit in campania electorala din 2024 appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- In editia de astazi a "Tocatorului de stiri" de la TV News Buzau, Iulian Gavriluta o sa va prezinte cateva stiri locale, nationale si internationale si comenteaza evenimentele care conteaza, asa cum nu o sa mai gasiti in alta parte. Vorbim despre: Intamplarile din sedinta CLM Buzau, Politistii Locali…

- Vladimir Putin a inceput oficial campania electorala pentru alegerile prezidențiale: Odesa – subiect de forța in mesajele saleVladimir Putin a inceput, oficial, campania electorala pentru alegerile prezidențiale din Rusia. Echipa sa de campanie a lansat un anunț, in care le cere soldaților ruși care…

- Noul Parlament și viitorul Guvern care se vor instala anul viitor vor avea de gestionat, pe langa micile incendii economice care la noi apar frecvent (lipsa banilor la buget, absorbția fondurilor din PNRR, necesarul de investiții, eliminarea corupției care ucide ș.a.) și maladiile cronice de care suferim:…