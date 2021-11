Stiri pe aceeasi tema

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID, a anunțat, marți, ca a propus Ministerului Sanatații renunțarea la vaccinarea cu serul produs de compania AstraZeneca incepand din prima luna a anului viitor. Peste 850.000 de persoane au fost vaccinate cu acest vaccin de la inceputul…

- Actiunile Moderna Inc au scazut cu 11% in predeschiderea sedintei Bursei de pe Wall Street, dupa ce grupul farmaceutic american si-a inrautatit estimarile de vanzari in 2021 pentru vaccinul sau anti-Covid-19 cu cinci miliarde de dolari, deoarece nu a reusit sa majoreze productia. Compania se asteapta…

- United Business Center (UBC) 3 gazduiește primul birou din regiunea de nord-est al EPAM Systems, furnizor de soluții IT pentru toate tipurile de clienți, de la startup-uri la companii Fortune 2000. Prin intermediul acestui nou parteneriat, firma de talie mondiala va asigura dezvoltarea de software pentru…

- Compania EPAM Systems isi mareste echipa si angajeaza specialisti IT care pot lucra in regim de telemunca din orice oras din Romania. In prezent cauta colegi noi cu specializarile Java, QA Automation, Functional Testing, .NET, PHP, Angular, Javascript, React, iOS, Android, Salesforce, Microsoft Dynamics,…

- Romania ajunge saptamana aceasta pe platoul valului 4, asistand la o stagnare sau chiar la o ușoara scadere a numarului cazurilor zilnice fața de saptamana trecuta, potrivit cercetatorilor de la Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor a Universitații Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca.…

- O replica a faimosului vapor Titanic, care are peste un metru lungime și 9.090 de piese in componența, a devenit cel mai mare set Lego complet asamblat lansat vreodata de compania daneza. Modelul ofera o atenție incredibila la detalii. Replica Titanic din piese de Lego, conține macarale de marfa, piscine,…

- Combinatul Liberty Galati a decis sa ofere stimulente angajatilor care merg sa se vaccineze impotriva noului coronavirus. Salariatii care se vor vaccina pentru prima data sau care fac rapelul vor primi vouchere in valoare de 100 de lei. Incepand din luna mai, Combinatul Liberty Galati a oferit deja…

- De altfel, incepand din luna mai, Combinatul Liberty Galati a oferit celor care au ales sa se vaccineze transport organizat pana la un centru de vaccinare din oras precum si asistenta de specialitate. „Tichetele cadou se vor acorda atat salariatilor care se vaccineaza cu a doua doza, cu doza unica,…