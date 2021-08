Primele imagini din al cincilea sezon „The Crown” au fost lansate de Netflix. Prințesa Diana va fi interpretata de actrița Elizabeth Debicki, iar in rolul prințului Charles va intra actorul Dominic West. Productia pentru al cincilea sezon a inceput luna trecuta in Marea Britanie, iar Debicki – cunoscuta din „Tenet” si „Guardians of the Galaxy Vol. 2” – si West – cunoscut din „Mona Lisa Smile”, „The Affair” si „The Pursuit of Love” – sunt interpretii printesei Diana si printului Charles in anii 1990. Debicki a preluat rolul de la Emma Corrin, care a fost Diana in sezonul al patrulea, cand l-a intalnit…