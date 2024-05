Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane care se aflau intr-un microbuz au fost ranite intr-un accident de circulatie care a avut loc marti seara pe DN 7, la iesirea din Deva spre Arad, dupa ce autovehiculul a intrat intr-un parapet care desparte sensurile de mers ale drumului, a informat Inspectoratul de Politie Judetean Hunedoara,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A 2 Bucuresti Constanta, la kilometrul 192, pe sensul de mers catre capitala, in zona localitatii Medgidia,judetul Constanta, s a produs un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme. In urma…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 22D, localitatea Slava Cercheza, judetul Tulcea, s-a produs vineri, un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un microbuz scolar. “In urma impactului, a rezultat ranirea a 2 elevi, care au fost transportati…

- Un accident in care au fost implicate cinci mașini a avut loc duminica pe A3, București - Ploiești, in urma caruia traficul a fost restricționat. Evenimentul rutier a avut loc pe A3, București - Ploiești, la kilometrul 7, intrarea in municipiul București, informeaza Centrul Infotrafic al Inspectoratului…

- Update: Circulația rutiera a fost reluata pe autostrada A 3 București-Ploiești, la kilometrul 7, intrarea in municipiul București, unde s-a produs un accident rutier in care au fost implicate 5 autoturisme. Nu au rezultat victime in urma impactului. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției…

- Doi adulți și doi copii au fost raniți, in aceasta dimineața, intr-un accident rutier petrecut pe DN 1, in apropiere de orașul Brașov. Doua mașini au fost implicate in accident. Coliziunea a avut loc pe DN1, la kilometrul 155, in localitatea Timișu de Jos din județul Brașov Patru persoane au fost ranite…

- Pe DN 2, la Afumați, județul Ilfov, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate un autoturism și un autocamion, a informat, duminica, 18 februaria, la ora 21.00, Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane.UPDATE ora 22.30. Poliția Ilfov a precizat ca a fost sesizata…

