Stiri pe aceeasi tema

- Cu Sarbatorile Pascale apropiindu-se cu pași rapizi, studiul realizat de Reveal Marketing Research aduce in lumina interesantele tendințe și transformari in modul in care romanii se pregatesc pentru aceasta perioada plina de semnificații spirituale și tradiții culinare. Potrivit acestui studiu, peste…

- Paștele este asociat cu multe tradiții, printre care inroșirea oualor roșii. Simbolistica acestei tradiții trebuie cautata inainte de nașterea Mantuitorului, in timpuri stravechi. Oul era un dar prețios, fiind considerat simbol al echilibrului, creației, fecunditații. Dar mai ales reprezinta un simbol…

- De la Traian Badulescu, ziarist, specialist in turism, am aflat despre turismul romanesc ca este descoperit cu ajutorul cautarii pe internet. ”Turiștii straini au cautat pe Google și au descoperit Romania, online.” Este foarte bine ca lumea intreaga ne gasește pe internet, dar ar fi și mai bine sa…

- Romania are de acum oficial o noua stațiune pe litoral, recunoscuta de Ministerul Turismului care i-a alocat și buget pentru acest an. Noua in acte, pentru ca in realitate aceasta stațiune exista de ani buni, numai ca, acum, autoritatile au decis ca mai este nevoie de inca o Organizatie de Management…

- O știre extrem de interesanta a inviorat astazi scenele politice internaționale: șeful unuia dintre serviciile secrete din Romania s-ar fi intalnit in secret cu președintele Bashar al-Assad, intr-o vizita misterioasa la Damasc, conform presei din Siria. Detalii explozive, generatoare de controverse…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, astazi, un mesaj cu prilejul Sarbatorilor Pascale celebrate de crestinii romano-catolici, reformati, unitarieni si evanghelici. „Cu prilejul Sarbatorii Invierii Domnului, le transmit credinciosilor romano-catolici, reformati, unitarieni si evanghelici din Romania…

- Iohannis, propus șef al NATO de Romania, in competiția cu Rutte. Aliații, anunțați oficial. Ce spune Administrația Prezidențiala Iohannis, propus șef al NATO de Romania: țara noastra a anunțat in mod oficial aliații NATO ca il propune pe președintele Klaus Iohannis in funcția de secretar-general al…

- Intr-un interviu exploziv la postul de televiziune Antena 3, fostul ministru al apararii din Moldova, Anatol Șalaru, a adus acuzații grave la adresa liderului AUR din Romania, George Simion. In declarațiile sale, Șalaru a afirmat ca Simion a fost declarat oficial agent al Moscovei, susținand ca a avut…