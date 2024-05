In urma cu puțin timp, la Spitalul Clinic Județean de Urgența Suceava a fost transferat cu elicopterul SMURD, de la Spitalul Județean de Urgența din Cluj, un pacient in varsta de 47 de ani cu accident vascular cerebral ischemic acut. Simptomatologia pacientului a debutat astazi la ora 11:30, iar la ora 14:00, la spitalul din […] The post Un pacient cu AVC a fost transferat cu elicopterul de la spitalul din Cluj la Spitalul Clinic Județean Suceava pentru a fi tratat first appeared on Suceava News Online .