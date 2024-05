Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bucuresti a fost invinsa fara drept de apel de echipa franceza Metz Handball, cu 27-24 (15-14), duminica, in Sala Polivalenta din Capitala, in prima mansa a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor la handbal feminin.

- Campioana CSM Bucuresti a fost invinsa duminica, pe teren propriu, de formatia Metz Handball, scor 27-24 (15-14), in mansa tur din sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Returul va avea loc in 4 mai, pentru un loc la Turneul Final Four.

- Campioana CSM Bucuresti a transmis, marti, 16 aprilie, un mesaj public de condoleante pentru Cristina Neagu, al carei tata a decedat.„Intregul club CSM Bucuresti este alaturi de Cristina Neagu in suferinta provocata de pierderea celui care se mandrea mereu cu fiica sa, «Sageata Albastra». Strangem randurile…

- CSM București - Krim Ljubljana 30-24. Adi Vasile (41 de ani), antrenorul bucureștencelor, a oferit prima reacție dupa calificarea in „sferturile” Ligii Campionilor. Handbalistele au repetat scorul din tur, iar Adi Vasile, tehnicianul echipei, a subliniat importanța acestui rezultat, ținand cont de faptul…

- Campioana CSM Bucuresti s-a calificat duminica, pe teren propriu, in sferturile Ligii Campionilor, dupa ce a invins formatia Krim Ljubljana, scor 30-24 (14-13), si in mansa retur din faza play-off. In sferturi, CSM Bucuresti se va duela cu Metz Handball. Principalele marcatoare ale partidei au fost…

- Echipa de handbal feminin Rapid Bucuresti a pierdut duminica, in Sala Sporturilor din Mioveni, meciul din ultima etapa a fazei grupelor Ligii Campionilor. Infrangerea face ca Rapid sa nu reușeasca accederea in play-off-ul competiției. Giuleștencele au fos

- Vicecampioana Rapid Bucuresti a fost invinsa duminica, pe teren propriu, de formatia Team Esbjerg, scor 33-24 (14-10), in ultima etapa din grupa B a Ligii Campionilor. Rapid a ratat ultima sansa de a se califica in optimile de finala de pe locul 6, potrivit news.ro Principalele marcatoare ale partidei…

- CSM București – Bietigheim, meci contand pentru etapa a 13-a din Grupa A a Ligii Campionilor, are loc astazi (duminica, 11 februarie) de la ora 17:00. Partida cruciala pentru calificarea bucureștencelor va fi redata in format live text de catre site-ul GSP.ro și transmisa in direct de catre posturile…