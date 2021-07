Thailanda a pregătit un spital de campanie uriaș pe aeroportul din Bangkok Voluntarii thailandezi au transformat miercuri un depozit de marfuri de pe aeroportul Don Muang din Bangkok intr-un spital de campanie de 1.800 de paturi pentru pacienții Covid cu simptome mai puțin severe. Inițiativa a venit in urma faptului ca țara se confrunta cu cea mai grava explozie a cazurilor de coronavirus de pana acum, potrivit CNN . Thailanda a raportat un record al infectarilor zilnice, cu 16.533 de cazuri noi. Miercuri au fost inregistrate 133 de decese. „Acesta este un spital de campanie de nivel 1+, care poate primi un numar mare de pacienți cu simptome mai puțin severe”, a spus… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

