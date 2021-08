Stiri pe aceeasi tema

- Ajuns la sfarșitul lunii iunie la Timișoara, primul tramvai nou fabricat in Turcia pentru capitala Banatului a intrat in a doua luna de teste. Omologarea va fi finalizata in luna septembrie, anunța viceprimarul Ruben Lațcau, iar timișorenii se vor putea plimba cu mijlocul de transport pe șine „la scurt…

- Noua politica tarifara va fi implementata gradual.Astfel, pentru a facilita adaptarea calatorilor, in toata luna august, pasagerii vor putea valida atat bilete de 1,30 lei (care permit doar o calatorie cu un singur vehicul), cat si bilete de 90 sau de 120 de minute (care permit mai multe calatorii,…

- Lucrarile intarziate de reabilitare a Parcului Civic din zona centrala a Timișoarei vor fi reluate saptamana viitoare. Potrivit viceprimarului Ruben Lațcau, firma care le executa are la dispoziție trei saptamani sa le termine. Pentru modernizarea Parcului Civic, executant este Asocierea Elf Road SRL…

- ”Noul director general al ARSVOM este domnul Ionut Voicu. Acesta este ofiter de cariera. A absolvit Faculatea de Pompieri din cadrul Academiei de Politie Alexandru Ioan Cuza”, a transmis, luni, Ministerul Transporturilor. Sursa citata a precizat ca Voicu desfasoara activitati didactice si este sef de…

- Cel mai probabil, primul tramvai din seria celor comandate de Timișoara, pe bani europeni, de la turcii de la Bozankaya, va ajunge in oraș pe 2 iulie. Compania de Drumuri a anunțat ca Romania va fi traversata rutier de un transport agabaritic, care va intra in țara prin Giurgiu și are ca destinație…

- Timisoara va avea 21 de tramvaie noi, in baza contractului de furnizare semnat in 2019 cu firma turca Bozankaya Otomotiv. Primul a fost deja finalizat si urmeaza sa ajunga in orasul de pe Bega.

- Președintele PSD Timișoara, consilierul județean Mihai Ritivoiu, a reacționat in stilu-i caracteristic, marți, dupa ce viceprimarul Ruben Lațcau i-a cerut demisia lui Andrei Dragila, longevivul director de la Horticultura. Ritivoiu comenteaza, ironic, ca in anul in care s-a nascut edilul, Dragila avea…

