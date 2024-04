Stiri pe aceeasi tema

- ​Guvernul a aprobat continuarea modernizarii legaturii feroviare catre aeroportul Otopeni, proiectul de 1,5 miliarde lei cuprinzand și construirea a 6,9 km de cale ferata noua, dintre care 4 km vor fi prin tunel. Durata de execuție a investiției a fost stabilita la 36 de luni.

- Guvernul Romaniei a adoptat, joi, un proiect de hotarare pentru modernizarea secțiunii de cale ferata Predeal – București – Constanța. Valoarea totala a investiției este de 2,16 miliarde de lei, cu TVA, iar durata de execuție este de trei ani. Comunicatul integral al Guvernului: „In cadrul ședinței…

- CJ Dambovița a semnat cel mai mare contract de finanțare prin Programul Regional din istoria ADR Sud-Muntenia și primul din regiune pe Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027, valoarea este de aproximativ 64.200.000 de euro, iar suma va fi investita in modernizarea a 59,8 km de drumuri județene prin…

- Continue reading Clujenii vor putea ajunge la frontiera cu Ungaria in doua ore și 14 minute dupa finalizarea giganticului proiect de electrificare a caii ferate, unde lucrarile au inceput in urma cu trei luni și costa aproape doua miliarde de euro at Info real.

- ​Ministerul Transporturilor a modificat indicatorii pentru modernizarea liniei ferate Craiova - Caransebeș, rezultand o valoare cu peste 7 miliarde de lei mai mare fața de cea la care fusesera lansate anterior licitațiile ce au fost anulate din lipsa de ofertanți, scrie Club Feroviar. Trenurile circula…

- Primarul comunei Maureni, din județul Caraș-Severin, acuzat ca a pretins 5% din valoarea unui contract semnat cu un antreprenor care urma sa modernizeze un drum comunal calamitat, a fost trimis in judecata pentru trafic de influența. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Serviciul…

- ”Automat, importam o inflatie pe care nu ne-o dorim, chiar daca inflatia a inceput sa se stabilizeze in Europa si am vazut ca sunt in acest moment in deficite excesive aproape 12 state din Uniunea Europeana din cele 27. Pentru prima oara, Romania a evitat prin investitii majore in infrastructura, sa…

- Proiectul de modernizarea a liniei de cale ferata Reșița Nord – Timișoara Nord, cu extensie Voiteni – Stamora Moravița – Frontiera a primit aviza favorabil de consiliul tehnico-economic al CFR. Vorbim de linia de cale ferata realizata prin parteneriatul intre primariile din Timișoara și Reșița, consiliile…