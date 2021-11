Stiri pe aceeasi tema

- Primele teste de saliva comandate de statul roman au ajuns in țara, a anunțat ministrul educației Sorin Cimpeanu. Lotul a fost livrat joi, cu o intarziere de o zi, iar testele sunt distribuite de urgența in teritoriu. Anunțul a fost facut la finalul ședinței din Parlament in cadrul careia Guvernul Ciuca…

- Cu doar o zi in urma, Sorin Cimpeanu anunta ca testarea pe baza de saliva nu este obligatorie, dar reprezinta o modalitate prin care se poate contribui la siguranta sanitara in scoli. MInistrul facea apel la parinti sa accepte testarea si sa counice rezultatele corecte.Abrambureala cu testelor non-invazive…

- Elevii cer testarea gratuita, saptamanala, a tuturor elevilor și profesorilor nevaccinați, dupa depașirea ratei de infectari de 6 la mie, și inchiderea unitaților de invațamant in localitațile care intra in carantina. Consiliul Național al Elevilor a transmis ca este absolut necesar ca, in cazul in…

- Elevii cer testarea gratuita, saptamanala, a tuturor elevilor și profesorilor nevaccinați, dupa depașirea ratei de 6 infectari la mia de locuitori. Totodata, ei doresc ca școlile sa ramanp deschise in format fizic pana la carantinarea localitații. Consiliul Național al Elevilor susține menținerea…

- Un chestionar pentru vaccinarea elevilor minori impotriva COVID-19 este lansat incepand de vineri, de Ministerul Educației. Parinții iși pot exprima intenția in privința vaccinarii elevilor. Incepand de azi, chestionarul este „diseminat” in școli, prin intermediul inspectoratelor școlare județene. „Acesta…

- Elevii nu iși vor primi bursele scolare pe luna septembrie, din cauza „unui posibil vid legislativ generat de inacțiunile Guvernului”. Consiliul National al Elevilor cere in acest sens, adoptarea de urgenta a unei hotarari care sa stabileasca, astfel, cuantumurile minime ale burselor scolare. Silviu…

- PSD a anunțat ca va iniția o propunere legislativa prin care Guvernul sa fie obligat sa asigure testarea periodica gratuita pentru COVID-19 a elevilor, astfel incat unitațile școlare sa poata continua desfașurarea cursurilor cu prezența fizica, in condiții de siguranța. “Noi dorim testarea gratuita…

- Ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu a declarat miercuri ca pana la 6 la mie rata de infectare, toate cresele, gradinitele si scolile functioneaza cu prezenta fizica, iar dupa depasirea acestui prag, raman deschise doar cresele si gradinitele si toti elevii trec in online, cu exceptia invatamantului special.…