Tesla şi Volvo Car suspendă o parte din producţia din Europa din cauza deficitului de componente provocat de criza din Marea Roşie Statele Unite si Marea Britanie au lansat joi o serie de lovituri asupra Yemenului, care au vizat militia Houthi sustinuta de Iran, ale carei atacuri asupra transporturilor internationale au perturbat una dintre cele mai importante rute maritime ale lumii. Tarifele de transport prin containere au crescut si mai mult in aceasta saptamana, deoarece s-au amplificat ingrijorarile ca navele care transporta totul, de la haine la telefoane si baterii auto, vor trebui sa evite Canalul Suez, cea mai rapida ruta dintre Asia si Europa, pentru mai mult timp decat erau asteptarile. Cea mai mare tulburare a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

