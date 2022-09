Stiri pe aceeasi tema

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au urcat miercuri, dupa ce Gazprom a oprit in perioada 31 august – 3 septembrie livrarile de gaze catre Germania prin gazoductul Nord Stream 1, pentru lucrari de mentenanta, transmite Reuters și Agerpres. Joi dimineata, la hub-ul TTF de la Amsterdam,…

- Gigantul energetic rus Gazprom a inregistrat in primul semestru din 2022 un profit net record, de 2.500 miliarde de ruble (41,75 miliarde de dolari), iar Consiliul sau de Administratie a recomandat distribuirea unor dividende intermediare, transmite Reuters, conform AGERPRES. Fii la curent cu…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Uniper, cel mai mare importator german de gaz rusesc, a raportat pierderi nete de peste 12 miliarde de euro (12,2 miliarde de dolari) in primul semestru din 2022, transmite Reuters. Pierderile includ deprecieri de 2,7 miliarde de euro inregistrate in urma anularii proiectului…

- Preturile de referinta in Europa la gaze naturale au crescut marti, pana aproape de recordul absolut atins in luna martie, dupa ce grupul rus Gazprom a anuntat o noua reducere a livrarilor prin gazoductul Nord Stream, informeaza AFP, potrivit Agerpres. In jurul orei 09:15 GMT, la hub-ul TTF de la Amsterdam,…

- Grupul rus Gazprom a anuntat luni ca va opri, pentru mentenanta, o alta turbina din cadrul gazoductului Nord Stream 1, ceea ce inseamna o noua reducere drastica a livrarilor de gaze rusesti spre Europa, informeaza Reuters si AFP.

- Compania Google detinuta de grupul Alphabet a fost amendata luni de un tribunal din Rusia cu 21,8 miliarde de ruble (387 milioane de dolari) pentru nerespectarea repetata a eliminarii continutului pe care Moscova il considera ilegal, a relatat agentia de presa Interfax, preluata de Reuters. Fii…