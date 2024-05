Stiri pe aceeasi tema

- Un clujean a fost filmat in timp ce fura banca din fața unui cabinet veterinar din Manaștur. Cum este posibil așa ceva? Inexplicabil, am spune noi, dar dupa cum se vede in imaginile de mai jos lucrurile s-au intamplat chiar in Sambata Mare, cand cabinetul era inchis. ”Rugam domnul care a avut nevoie…

- O rugaminte mai puțin obișnuita a fost formulata de reprezentanții clinicii veterinare Calvaria din cartierul Manaștur din Cluj-Napoca. In prag de sarbatori pascale un clujean a plecat cu banca pe care clinica o avea in fața cladirii și pe care o folosea pentru ca unii dintre clienții veniți cu pacienții…

- O rugaminte mai puțin obișnuita a fost formulata de reprezentanții clinicii veterinare Calvaria din Cluj-Napoca. In prag de sarbatori de Paște un clujean a plecat cu banca pe care clinica o avea in fața cladirii și pe care o folosea pentru ca unii dintre clienții veniți cu pacineții necuvantatori la…

- Un barbat a fost surprins cand a furat o banca din lemn care aparține Clinicii Veterinare Calvaria din Cluj Napoca. Conform colegilor de la cluj24.ro , banca a fost furata chiar in Vinerea Mare. Reprezentanții Clinicii au avut transmis un mesaj haios, alaturi de videoclipul cu momentul furtului. „Rugam…

- Un barbat de 67 de ani din Cluj-Napoca a facut stop cardio-respirator intr-un supermarket de pe strada Titulescu, din cartierul clujean Gheorgheni. Apelul la 112 a venit ieri la ora 14:37. In urma solicitarii de urgența, la fața locului s-au deplasat echipajele SMURD Cluj, care au ajuns acolo in cateva…

- Un pompier din Cluj aflat in timpul liber și-a salvat prietenul, dupa ce cortul acestuia a luat foc, pe marginea lacului din Ciurila. ,,Prietenul la nevoie se cunoaște! Acest lucru ne-a demonstrat colegul nostru de la Detașamentul 2 Cluj-Napoca, Adrian Capușan, care in aceasta dimineața i-a schimbat…

- Interesul romanilor pentru achiziția unui apartament a mai scazut, cauza fiind spaima de rate. Cu toate acestea, comparativ cu alte țari est-europene, Romania este totuși mai accesibila pentru cumparatori. Datele arata ca, in Cluj-Napoca, un roman cu un salariu mediu net de 5800 de lei are nevoie…

- Proiectului omului de afaceri Gicu Buzdugan, cunoscut drept ”Regele Betoanelor” din Cluj-Napoca, de la intersecția strazilor Porțelanului cu Tabacarilor, a reintrat in consultare publica. Pe locul unei forste platforme de producție vor aparea sute de apartamente, intr-o zona cu mari probleme din cauza…