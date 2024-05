Hristos a înviat! Paștele e sărbătoare, nu petrecere In ziua sfanta de Paște, cand Hristos a inviat, și noi ne dorim sa inviem odata cu El. Pentru ca invierea lui Hristos este invierea noastra. Și chiar daca uneori, unii dintre noi, trebuie sa recunoaștem, sa fim sinceri, ne indoim in inima noastra de inviere, vrem sa ne bucuram de ea. Oare […] The post Hristos a inviat! Paștele e sarbatoare, nu petrecere appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

