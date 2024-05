Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin si zeci de credinciosi din Moscova au participat sambata seara la slujba de Inviere, oficiata de capul Bisericii Ortodoxe din Rusia, patriarhul Kirill, un sustinator fervent al liderului rus si al razboiului sau in Ucraina, relateaza Reuters, citata de Agerpres.

- Atacurile cu drone asupra centralei nucleare Zaporojie din sudul Ucrainei, aflata sub controlul Rusiei, reprezinta un "punct de cotitura" in razboiul din Ucraina si trebuie sa inceteze, a declarat joi Rafael Grossi, seful organizatiei de supraveghere nucleara a ONU, in fata Consiliului Guvernatorilor…

- Seful diplomatiei chineze Wang Yi a declarat marti, in timpul unei intrevederi cu ministrul de externe rus Serghei Lavrov, ca Beijingul doreste "consolidarea cooperarii strategice" cu Moscova, a transmis o agentie de stat rusa, informeaza AFP, scrie Agerpres.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a vorbit despre nevoia ca alianța sa asigure asistenta „previzibila” pe termen lung Kievului, miercuri, la Bruxelles, inainte de o reuniune a ministrilor de externe din țarile membre, relateaza AFP și Reuters, citate de Agerpres.„Trebuie sa asiguram asistenta…

- Sirenele de raid aerian suna aproape zilnic in orașul Belgorod din sudul Rusiei, situat la granița cu Ucraina, incurajand oamenii sa se adaposteasca rapid și reamintind locuitorilor ca razboiul la scara larga din Ucraina este o realitate și pentru ei, scrie Reuters.In comparație cu distrugerile din…

- Presedintele Vladimir Putin a acuzat Ucraina vineri, 15 martie, in prima zi a alegerilor prezidentiale din Rusia, ca incearca sa perturbe acest scrutin prin bombardamente si tentative de incursiuni pe teritoriul rus la care au participat circa 2.500 de combatanti veniti dinspre teritoriul ucrainean,…

- Voluntari rusi care lupta de partea Ucrainei au afirmat marti ca au atacat un sat din Rusia, situat in apropiere de frontiera, in timp ce Moscova sustine ca acestia au fost respinsi inainte sa paraseasca teritoriul ucrainean, transmit AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- Noul președinte al Finlandei, Alexander Stubb, a declarat ca postura de descurajare nucleara a NATO trebuie sa fie una reala pentru țara sa, dupa ce a fost investit vineri, 1 martie, in funcție in urma caștigarii alegerilor prezidențiale din 11 februarie, informeaza Reuters."Aș porni de la premisa ca…