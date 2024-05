Stiri pe aceeasi tema

- Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploiesteanul a indemnat, sambata, la curatirea geamurilor sufletelor pentru ca Lumina lui Hristos sa intre si sa aduca bucurie si prezenta lui cereasca, conform Agerpres."Si Lumina lui Hristos, soarele cel mai dinainte de soare si lumina soarelui zidit de Dumnezeu…

- DRUMUL SPRE LUMINA… „Vinerea Mare este ziua rastignirii lui Hristos, a jertfei din dragoste desavarșita pentru noi, oamenii. Este ziua in care Dumnezeu ne arata modul cum ne iubește. Suferința și rabdarea Sa poarta, in ele insele, lumina dragostei”, spunea Preasfințitul Ignatie, Episcopul Hușilor, intr-unul…

- Cristian Popescu Piedone a postat un mesaj profund religios și contemplativ despre Vinerea Mare, exprimand recunoștința și adorație pentru sacrificiul lui Hristos. In acest mesaj, edilul reflecteaza asupra suferințelor indurate de Mantuitor in timpul Patimilor și rabdarea exemplara pe care a demonstrat-o…

- Ministrul Justiției Alina Gorghiu, senatoar PNL, aflata in județul Argeș, subliniaza ca ”sanatatea e top prioritate pentru noi, PNL, pentru noi, argeșenii”. Ea subliniaza ca, in prezent, pentru argeșenii care au o problema de sanatate, soluția o reprezinta o mașina care sa-i tansporte rapid la unul…

- Palatul din Aleea Alexandru nr. 1, pe care Gigi Becali a platit suma de 7 milioane de euro in urma cu aproape doua decenii, ascunde secrete incredibile. Sub el s-ar afla un tunel misterios, al carui capat nu este cunoscut. Copie fidela a Palatului Biron din Paris (actualul Muzeu Rodin), construcția…

- Arhiepiscopul Tomisului a fost intrebat marti seara, la Radio Dobrogea, de ce poarta barba slujitorii Bisericii Ortodoxe.“Asa este firesc. Barba este lasata pentru barbati. Sunt si exceptii, oameni spani carora nu le creste barba si sunt tristi unii dintre ei care ar vrea sa aiba. Barbatul trebuie…

- Ziua de 25 decembrie 1989 a schimbat cursul istoriei Romaniei cu o viteza fulgeratoare. Execuția soților Ceaușescu a dus la schimbarea regimului peste noapte, țara noastra lasand in urma comunismul și adoptand o viziune capitalista. Insa in urma execuției, in geanta soției dictatorului a fost gasit…