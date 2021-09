Termene.ro: Un milion de firme au fost închise în România în ultimii 30 de ani Peste un milion de firme (1.056.574) au fost radiate in Romania in ultimii 30 de ani, primele trei decenii de capitalism, arata o analiza Termene.ro, platforma care ofera informații actualizate in timp real despre companiile de pe piața locala. Lipsa educatiei de business este principalul motiv pentru care multe firme esueaza. Astfel, cu o medie anuala de 34.000 de firme inchise, Romania a pierdut cele mai multe companii in anii 2019 (230.330), 2006 (135.875) si 2002 (109.039). “Principalul obstacol pe care il intampina antreprenorii atunci cand vor sa-și creasca propria afacere este lipsa educației,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

