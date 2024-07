Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au intocmit, luni, un dosar penal pentru infractiunea de divulgare a informatiilor secrete de serviciu sau nepublice, dupa ce in mediul online au aparut subiectele de la prima proba scrisa a Bacalaureatului. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Gorj a anunțat ca politistii s-au sesizat…

- Doua firme deținute de nepoții secretarului general PSD, Paul Stanescu, ar fi verificate de procurorii anticorupție europeni (EPPO), conduși de Laura Codruța Kovesi, pentru suspiciuni de frauda cu fonduri europene, potrivit Antena 3 CNN. Procurori EPPO au facut, joi, conform sursei citate, percheziții…

- Caz șocant in comuna ieșeana Miroslovești din Iași. Un barbat abia ieșit din inchisoare, dupa ce a ispașit o pedeapsa pentru omor, și-a ucis fratele pentru a se intoarce dupa gratii. Vasile Cojocariu fusese condamnat la inchisoare pentru ca a ucis un om din comuna. Dupa ce a fost eliberat din penitenciar,…

- Procurorii UE, conduși de Laura Codruța Kovesi, il ancheteaza pe fostul președinte al Bancii Europene de Investiții. Parchetul European (EPPO) a anunțat ca ancheta vizeaza „doua persoane suspectate de corupție și abuz de influența, precum și de deturnare de fonduri UE”. BEI a acceptat cererea Parchetului…

- Primele alegeri din Romania democrata au avut loc pe 20 mai 1990. Victoria zdrobitoare a Frontului Salvarii Naționale (67% din Parlament) și a lui Ion Iliescu (ales președinte cu 85% din voturi) au facut ca „Duminica Orbului”, sarbatoare importanta in creștinism, sa devina sinonima cu eșecul tranziției…

- Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, a efectuat, marti, cinci perchezitii in Bucuresti, in cadrul unei anchete privind o frauda de 8 milioane de euro care implica fonduri UE pentru achizitionarea de echipamente medicale in timpul pandemiei de COVID-19. Potrivit EPPO, in perioada 2020…

- Producatorii pastreaza prețurile printr-o iluzie. Cumparatorii cred ca dau aceiași bani pe același produs. De fapt, platesc pentru cantitați mai mici. Este o metoda folosita in toata lumea, in perioadele lungi cu inflație. Iar, aceasta a ajuns și in Romania. „Este in fapt o scumpire „camuflata” sub…