Terenurile din Timiș, atractive pentru investitori. Nume mari pe listă Timiș este județul cu cea mai mare suprafața agricola din țara, dar se afla pe primele locuri și din punct de vedere al interesului investitorilor datorita fertilitații solurilor și potențialului agricol ridicat. De asemenea, este cautat și pentru dezvoltari logistice sau industriale realizate de firme mari din strainatate. In lumina creșterii tranzacțiilor cu terenuri agricole, […] The post Terenurile din Timiș, atractive pentru investitori. Nume mari pe lista appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Supermarketurile rusești cuceresc Europa cu prețuri mici, iar printre țarile vizate de planurile de extindere in perioada urmatoare se afla și Romania, unde ar urma sa fie deschise magazine la București și Brașov. Supermarketurile din Rusia au devenit cunoscute sub numele de Mere, brand rebranduit recent…

- Europarlamentarul Rares Bogdan, prim-vicepresedintele PNL, este convins ca Alianta PSD-PNL poate obține 20 de mandate de europarlamentari la redistribuire, ceea ce inseamna o forta de negociere mult mai mare care sa permita obținerea unor funcții importante la nivel european. Rareș Bogdan susține ca…

- Abandonul Ramonei Chiriac a fost o surpriza pentru cele doua partide din Coaliție. Nicolae Ciuca spune ca nu mai este spațiu pentru surprize. Președintele Partidului Național Liberal, Nicolae Ciuca, a afirmat vineri ca in ceea ce privește lista comuna PNL-PSD pentru alegerile europarlamentare , nu mai…

- Cetațenii conștiincioși care intenționeaza sa participe la vot intr-o alta localitate decat cea de domiciliu sunt in cursa contra cronometru pentru a obține viza de flotant necesara. Fara aceasta, prezența l or la urnele de vot va fi compromisa. Data limita se apropie Autoritațile subliniaza importanța…

- Presedintele CJ Timis si al PNL Timis, Alin Nica, afirma in continuare ca jocurile nu sunt facute, iar el va fi candidatul liberalilor la presedintia Consiliului Judetean. El a convocat pentru aceasta seara o sedinta cu primarii si activul de partid din PNL Timis, in care se vor discuta pasii care urmeaza…

- Compania Pamirco, patronata de omul de afaceri Corneliu Pavici, a depus singura oferta la licitația organizata de CFR pentru achiziția de traverse de lemn. CFR SA a primit o singura oferta la licitația pentru achiziția de traverse din lemn , iar aceasta provine de la o asociere condusa de Pamirco, o…

- Guvernul intenționeaza sa plateasca pentru cateva zeci de mii de bugetari vizele de turism și de afaceri pentru America. Masura se incadreaza in strategia de politica externa a Romaniei, obiectivul fiind ca țara noastra sa intre in programul Visa Waiver, in 2025. Programul de vize gratis are ca scop…

- Site-ul Titularizare 2024 a fost lansat, joi seara, 22 februarie, de catre Ministerul Educației. Prin intermediul acestuia, profesorii sau viitoarele cadre didactice pot consulta lista posturilor disponibile pana la acest moment, pentru concursul de titularizare. Pe data de 17 iulie 2024, zeci de profesori…