Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan sustine ca Alianta PSD-PNL poate lua la redistribuire 20 de mandate de europarlamentari, el precizand ca AUR va avea cinci-sase mandate, in timp ce SOS nu va atinge pragul de cinci la suta, informeaza News.ro. Rares Bogdan a declarat vineri la Iasi ca PSD si…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) și-a actualizat platforma online, introducand o noua secțiune pe site destinata cetațenilor romani din diaspora. Aceasta vine in sprijinul unei informari corecte privind alegerile pentru Parlamentul European , programate pentru iunie 2024. Secțiunea nou activata furnizeaza…

- Surpriza cea mai mare este ca Ramona Chiriac , șefa Reprezentanței Comisiei Europene la București, nu mai apare in fruntea listei candidaților la europarlamentare, așa cum se anunțase. Conducerea PNL a stabilit astazi o noua lista a candidaților pentru alegerile europarlamentare. De pe cea veche a disparut…

- Europarlamentarul Dacian Ciolos a anunțat luni ca va deschide lista candidatilor REPER pentru Parlamentul European. Fostul premier a afirmat ca are „ambitia de a rasturna toate calculele electorale” ale celorlalte formațiuni, deși partidul sau nici macar nu ar face pragul de 5%, conform sondajelor.

- PUSL lanseaza campania electorala sub deviza „Demnitate, Onoare, Curaj!” și solicita partidelor din coaliție sa adopte o abordare mai responsabila in negocierea locurilor și selectarea candidaților. Partidul Unitații, Solidaritații și Libertații (PUSL) a facut un apel la responsabilitate politica in…

- Comasarea alegerilor. 57.2% dintre romani au o parere buna despre comasarea pe 9 iunie a alegerilor pentru Parlamentul European si a alegerilor locale, in timp ce 36.2% au o parere proasta. 5.9% nu stiu sau nu pot aprecia, iar 0.7% nu raspund, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro.…

- Liderii PSD și PNL au anunțat ca vor avea o lista comuna la alegerile europarlamentare din 9 iunie 2024, dar nu au precizat inca cați eurodeputați va avea fiecare partid. Liderii PSD și PNL, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca, au anunțat ca vor caștiga alegerile europarlamentare din acest an, dar nu au…

- Fostul premier al țarii, Viorica Dancila, revenita in politica alaturi de partidul Națiune Oameni Impreuna, are in plan sa candideze pentru un loc in Parlamentul European. Totodata, aceasta a vorbit și despre comasarea alegerilor, alianțe politice, dar și o eventuala candidatura la prezidențiale. Intr-un…