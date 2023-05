Stiri pe aceeasi tema

- Importurile de cereale din Ucraina au lovit și in producatorii din Republica Moldova, chiar daca cele mai multe loturi doar tranziteaza țara noastra. Precizarea a fost facuta de secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Șarban, transmite radiomoldova.md. Declarația…

- VIDEO: Cum ne afecteaza negativ psihicul o tragedie ca cea din Alba Iulia. Un psiholog explica la ce semne sa fim atenți Tragedia de la Alba Iulia unde un tanar și-a ucis copilul iar apoi s-a sinucis a afectat intr-un mod negativ locuitorii orașului, ai județului, dar și cetațeni ai țarii deoarece știrea…

- Schimbarile subite de vreme cauzeaza multor oameni dureri de oase. Stilul de viața sedentar, cu un serviciu unde se sta, multe ore zilnic, fie pe scaun, fie in picioare, poate contribui, de asemenea, acestor diferite dureri, de la degete pana la articulatii. Exista, insa, un remediu excelent. Este vorba…

- Odata cu cea de-a noua crestere dobanzii cheie din martie 2022, Comitetul Federal pentru Piata Deschisa, care stabileste politica monetara, a remarcat ca cresterile viitoare nu sunt prestabilite si vor depinde in mare masura de datele primite. ”Comitetul va monitoriza indeaproape informatiile primite…

- Anunț de ultima ora al specialiștilor Administrației Naționale de Meteorologie! A fost actualizata prognoza! In urmatoarele 24 de ore, vremea se va incalzi brusc, iar temperaturile vor ajunge pana la 18 -19 grade. Cum va fi vremea in weekend.

- Ajutorul de incalzire se acorda și persoanelor care au beneficiat de creșterea pensiilor sau a salariului minim Guvernul a aprobat miercuri o ordonanța de urgența care vizeaza, printre altele, menținerea masurilor de protecție sociala in cazul persoanelor care provin din grupuri vulnerabile, care au…

- Campanie de informare privind detinerea si cresterea cainilor: Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați…

- Declaratia a fost facuta de CEO-ul Naftogaz, Oleksi Cernisciov, in timpul unui teledon national. “Pot sa va informez si sa va garantez ca stocurile de gaze naturale pe care le avem in aceasta iarna sunt complet suficiente. In plus, am inceput pregatirile pentru sezonul de incalzire 2023-2024”, a declarat…