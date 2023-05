Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100.000 de oameni au participat seara trecuta la Zilele Clujului. Aceștia au avut parte de un impresionant spectacol cu 300 de drone și video proiecție, dupa concertele susținute de Andra, Carla’s Dreams și Compact. Zeci de mii de oameni au trecut prin Parcul Central, bucurandu-se de activitațile…

- Simona Halep s-a mutat din vila din București in care a locuit cu Toni Iuruc și s-a mutat intr-un apartament dintr-un bloc de lux, din zona de nord a capitalei. Sportiva a caștigat cateva milioane de euro in urma acestei decizii, bani pe care vrea sa-i investeasca, cel mai probabil, in proiecte imobiliare,…

- Dacia Sandero se numara printre cele mai populare mașini autohtone nu doar in Romania, ci și la nivel european. A fost al doilea cel mai bine vandut autoturism in Europa in primele trei luni ale acestui an. Citește și: Au semnat! Holograf canta in septembrie la festivalul moto Archangels de la Topoloveni…

- Miercurea Mare este ziua in care creștinii ortodocși marcheaza momentul in care Iuda l-a vandut pe Iisus fariseilor pentru 30 de arginți The post Miercurea Mare este ziua in care creștinii ortodocși marcheaza momentul in care Iuda l-a vandut pe Iisus fariseilor pentru 30 de arginți first appeared on…

- Am auzit de multe ori, in ultima vreme, de monede romanești scoase la licitație contra unor sume de bani, mi mici sau mai mari. Dar, se pare ca exista astazi un record, și astfel vorbim de moneda din Romania care s-a vandut cu 130.000 de euro. Valoarea sa istorica, cat și de vanzare, sunt reale, […]…

- Tesla Model 3 a ajuns sa fie vandut in Romania la preț de Dacia Duster. Cat costa mașina electrica, cu eco-tichetul Rabla Plus Cea mai accesibila mașina electrica Tesla, Model 3, a ajuns sa coste in Romania, cu eco-tichetul Rabla Plus, aproape cat noul Dacia Duster 4×4 cu toate dotarile și accesoriile…

- Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) „Iuliu Hatieganu” din Cluj-Napoca anunta ca va organiza duminica, 19 martie, in Parcul Central, un screening gratuit pentru afectiuni din sfera respiratorie, cardiologica, ORL si oftalmologica. „Screening gratuit pentru afectiuni din sfera respiratorie, cardiologica,…

- Organizatia de ajutor umanitar Semiluna Rosie Turca a fost aspru criticata duminica de opozitie si mass-media turce pentru ca a vandut si nu a donat corturi pentru supravietuitorii seismului din 6 februarie care a devastat sud-estul Turciei, informeaza AFP.