Au inceput framantarile in coaliția de guvernare, dupa apariția informațiilor privind liste comune la alegerile de anul viitor. Șeful PSD nu doar ca nu a negat negocierile, ci a și plusat, spunand ca PSD vrea sa dea prezidențiabilul. Asta a pus paie pe foc in PNL, mulți dintre liberali fiind oricum nemulțumiți de varianta listelor […] The post Tensiune in coaliție pentru listele comune la alegeri. PSD vrea și prezidențiabilul, și procent mai mare ca PNL appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .